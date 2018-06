Zum 35. Todestag Bauhaus-Designerin Marianne Brandt und ihr berühmtes Tee-Kännchen

"Kein Tag ohne Suche" - das war der Grundsatz der Bauhaus-Gestalterin Marianne Brandt. Immer offen sein für neue Anregungen - ob beim Entwerfen von Lampen und Kannen oder beim Fotografieren und Zeichnen.

In Weimar, wo ich als Malerin lebte, trat ich in das Bauhaus ein, nachdem ich eine Ausstellung dort erarbeiteter Gegenstände gesehen hatte. Marianne Brandt

Dieser Satz stammt von Marianne Brandt zwei Jahre vor ihrem Tod, 1981. Ihr Eintritt ins Bauhaus 1923 lag da bereits 60 Jahre zurück. Was Brandt im Rückblick recht nüchtern beschreibt, war damals noch lange keine Selbstverständlichkeit, und für ihr eigenes Leben wohl die wichtigste Zäsur. Frauen durften erst seit kurzem wählen und studieren, und sie selbst sollte am Bauhaus Design-Geschichte schreiben.

Studiert bei Kandinsky und Klee

Marianne wird in Chemnitz geboren. Der Vater ist "ein in der Stadt anerkannter Rechtsanwalt". Nach der höheren Mädchenschule zieht es die 18-Jährige 1911 nach Weimar. Sie studiert Malerei und Plastik an der Kunsthochschule. Hier lernt Marianne auch ihren künftigen Mann kennen, den norwegischen Maler Erik Brandt. Allerdings – so berichtet Anne-Katrin Weise in einer biographischen Arbeit: "Von diesem Zeitabschnitt sind Zeugnisse ihres Wirkens nur fragmentarisch erhalten, da sie ihr Frühschaffen verbrannte."

Der Grund der radikalen Aktion: Jenes künstlerische Erweckungserlebnis der Bauhaus-Ausstellung 1923. Die 30-jährige Künstlerin wagt einen Neuanfang – am Bauhaus, zunächst in Weimar, später in Dessau. Sie studiert bei Kandinsky und Klee, probiert sich aus. Schon 1923 entstehen erste fotografische Arbeiten, bald auch Collagen.

Als Frau in der Männerdomäne Metallverarbeitung

1924 wechselt sie in eine Männerdomäne, die Metallwerkstatt: "Dort hatte man eben begonnen, zur Serie geeignete Gegenstände, wenn auch völlig handwerklich, zu produzieren", schreibt Marianne Brandt um 1970 in einem Brief an die junge Generation. "Die Aufgabe bestand darin, diese Dinge so zu gestalten, dass sie auch bei einer serienmäßigen Herstellung in arbeitssparender Weise allen praktischen und ästhetischen Anforderungen gerecht wurden und dabei doch weit billiger sein konnten als jede Einzelfertigung." Deckenleuchten mit Aluminiumreflektor in drei Größen (1926) der Künstlerin Marianne Brandt. Bildrechte: dpa

Es geht um von der Funktion definierte, schlichte Grundformen. Bloß keine überflüssigen Dekors! In der Metallwerkstatt entstehen bald Entwürfe Brandts, die später zu den Ikonen des Bauhaus-Designs zählen – so das berühmte Tee-Extraktkännchen aus Messing und Ebenholz. Später übernimmt Marianne zeitweise die Leitung der Metallwerkstatt, handelt erfolgreich mit der Industrie Verträge über die Fertigung von Beleuchtungskörpern aus. Aber sie muss sich auch durchsetzen, gegen Vorwürfe verteidigen, sie könne als Frau nur "Modelle auf dem Papier" machen. Ihr Lehrer und Förderer László Moholy-Nagy schreibt jedoch über sie:

Meine beste und genialste Schülerin. Von ihr stammen 90 Prozent aller Bauhausmodelle. Moholy-Nagy in einem Brief vom 26. Juni 1929.

1929 wechselt Brandt zu den Gothaer Ruppelwerken und richtet dort die Abteilung "Kunstgewerbe" neu aus: praktische Bedarfsgüter statt Luxus- und Scherzartikel. Nach vier Jahren wird sie arbeitslos und bleibt es für über ein Jahrzehnt. Sie schlägt sich mit gelegentlichen Aufträgen durch. Die Scheidung von ihrem, zumeist in Norwegen lebenden Mann 1935, der Tod des Vaters im Jahr darauf, das alles verstärkt wohl die Einsamkeit. Sie beginnt wieder zu zeichnen: Bilder, "die immer stärker eine innere Emigration widerspiegeln", urteilt Biografin Anne-Kathrin Weise. "Marianne Brandt verbrachte die Jahre zwischen 1933 und 1945, die Nazizeit und den Krieg zurückgezogen in Chemnitz. [...] Obwohl sie nie politisch aktiv geworden war, wurde sie als ehemalige Bauhäuslerin und Inhaberin der norwegischen Staatsbürgerschaft von den Nazis nicht beachtet und ignoriert."

Rückkehr in die Geburtsstadt Chemnitz