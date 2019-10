Glas als Werkstoff der Moderne

"Ich bin ganz von Glas" äußerte Marianne Brandt einst in einem ihrer Briefe und hatte damit vor allem ihr seelisches Befinden vor Augen. Glas gilt indessen als Werkstoff der Moderne. Am Bauhaus ist es ein Symbol des Fortschritts, wie es in der Schau die die Architekturfotografien von Kip Harris zeigen, der an den Gebäuden von Le Corbusier nicht vorbeikam. Der Architekt sah die Architektur als das "großartige Spiel der Massen", die in "Licht zusammengeführt werden".

Die berühmte Teekanne der Designerin Marianne Brandt. Sie wurde 1893 in Chemnitz geboren. Seit 1999 bemüht sich die Marianne-Brandt-Gesellschaft darum, das internationale Format der Bauhauskünstlerin in der Bauhaus-Saga und in der Stadt festzuschreiben. Bildrechte: dpa Auch Marilijn van Zadelhoff philosophiert in ihrer Arbeit über Zeit und Transformation, dafür hat sie Glaskugeln über Leinwände gehängt, die langsam Farbe abgeben und so das abstrakte Bild ständig verändern. Ganz praktisch hat Ritchie Riediger indessen den Farbkreis des Bauhauskünstlers Johannes Itten auf die bunte Gestaltung einer alten Textilfärberei mit Glasbausteinen übertragen. Franziska Voigt betreibt in ihrer Arbeit Materialforschung, Johannes Seelemann untersucht die taktile Präsenz von Glas und Stéphane Dupont entwirft gar eine Schrift, inspiriert von den Design-Objekten Marianne Brandts.

Der Schau ist anzumerken, dass man Größeres mit Brandt vorhat, man will mit ihrem bekannten Namen natürlich bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 als Pfund wuchern. "Natürlich wird Marianne Brandt auch in diesem Prozess eine ganz gewichtige Rolle spielen", sagt der Leiter des Industriemuseums in Chemnitz, Oliver Brehm. "Wir haben uns auch schon darauf verständigt, das da in der Aufarbeitung noch viel mehr passieren muss und wahrscheinlich werden da auch viele Überraschungen auf uns warten."