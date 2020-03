Der Anfang vom Neinsagen war der Tag, an dem Marianne Rosenberg ihrem Produzenten Joachim Heider Widerworte gab: dem Mann, der sie entdeckt, der ihre Hits geschrieben, sie letztlich erfunden hatte. Doch nun konnte Marianne Rosenberg, 21 Jahre alt, sich nicht mehr wiedererkennen: in der Kindfrau mit dem Sehnsuchtssopran, dem von Heider kreierten Erfolgsprodukt.

Ich war im Urlaub, und Marianne rief mich an und sagte: 'Ich singe Marleen nicht.' Ich sage: 'Wieso singst du Marleen nicht?' - 'Ich sing doch keine andere Frau an.' Ich sage: 'Marianne ... wie?' Joachim Heider, Produzent

Deutschlands erfolgreichste Sängerin

Die erste Identitätskrise hatte Rosenberg bereits 1970 durchgemacht, als der jüdischstämmige Juror Paul Simon bei einem Talentwettbewerb in Brasilien verkündete, dass er einer Deutschen keine Punkte geben würde; eine Art nachträgliche Abstrafung für den Holocaust. Dabei war ein Großteil von Marianne Rosenbergs Familie in Auschwitz umgekommen. Sie selbst verschwieg eisern, dass sie eine Sinteza war, auch aus Angst um ihre Karriere; und wenn Joachim Heider ihr sagte, dass er eine neue Nummer für sie habe, musste sie womöglich manchmal an die Nummer denken, die die Nazi-Schergen ihrem Vater im Lager auf den Arm tätowiert hatten: Z6084 lautete sie.

Schlagerprinzessin der 70er: Marianne Rosenberg Bildrechte: IMAGO

Mitte der Siebziger vereinnahmt Deutschlands Hetzblatt Nummer eins einmal mehr die ganze megalomane Nation: "Marianne, du bist für uns die Größte!", lautet die Schlagzeile, und tatsächlich ist Rosenberg zu diesem Zeitpunkt Deutschlands erfolgreichste Sängerin: Keine Disco, keine Tanzschule ohne "Fremder Mann", "Marleen", "Ich bin wie du" und selbstredend "Er gehört zu mir", mit dem sie nicht zuletzt zur Übermutter der Schwulenszene wird. Der Schauspieler Georg Uecker: "Die allererste Single, die ich mir selber gekauft habe, war 'Lieder der Nacht', und ich habe diese Single rauf und runter gespielt, und habe dazu damals natürlich auch getanzt und mit einer Kleiderbürste gesungen."

Bizarre Kostüme in den Achtzigern

Doch in den Achtzigern ist Schluss mit Fönfrisur und Kehlkopfknechtschaft – und Zeit für die Marianne Horror Picture Show; so mag es jedenfalls mancher Fan gesehen haben, wenn die erwachsen gewordene Frau Rosenberg ihr neues Image in teils bizarren Kostümkreationen auslebte, irgendwo zwischen Peter Gabriel, Latex-Shop und der berühmten Sentenz des französischen Schriftstellers Arthur Rimbaud: "Ich ist ein Anderer." Ihr ehemaliger Hitparaden-Kollege Peter Maffay: "Ich glaube, den Mut kann man nur entwickeln, wenn man dort herkommt, wo sie herkommt. Die Vergangenheit prägt diese Widerstandskraft, die da gefragt ist, immens. So eine Stehaufmännchen-Mentalität, die kommt, weil man weiß, wie’s unten aussieht. Ich sage immer: Wer sich nicht bückt, weiß nicht, wie sich der Boden anfühlt."