Über zwanzig Lebensjahre verwandte die 1939 im kanadischen Québec geborene Marie-Claire Blais darauf, ihr Opus Magnum abzuschließen, den zehnbändigen, zwischen 1995 und 2018 erschienenen Romanzyklus "Soifs". Ursprünglich nur als Trilogie geplant, setzte das über 3000 Seiten umfassende Werk mit dem Roman ein, der dem Gesamten schließlich den alles umspannenden Namen geben sollte.

Für den Nobelpreis gehandelt

Blais gilt in Kanada als bedeutende Autorin, die mehrfach ausgezeichnet, ja sogar für den Nobelpreis gehandelt wurde. Trotzdem war sie auf dem deutschen Buchmarkt bislang so gut wie nicht präsent – ein Umstand, der damit zu tun hat, dass ihr nicht leicht zugängliches Schreiben in einer immer wieder mit Virginia Woolf oder William Faulkner in Verbindung gebrachten klassisch modernen Tradition steht. An "Drei Nächte, drei Tage", wie der von Nicola Denis bravourös übersetzte Auftaktband "Soifs" nun heißt, lässt sich beides sofort ablesen: die Qualität einer außergewöhnlichen Schriftstellerin und das Komplexe eines Erzählens, das keine Zugeständnisse macht und verwickelte Gedanken- und Gefühlsstränge nur mit angemessen verwickelten literarischen Techniken wiedergeben will.

Marie-Claire Blais "Drei Nächte, drei Tage" Bildrechte: Suhrkamp "Drei Nächte, drei Tage" spielt Anfang der 1990er-Jahre auf einer tropischen an Key West erinnernden Insel im Golf von Mexiko. Die Eheleute Daniel und Melanie geben ein Fest zu Ehren ihres gerade geborenen Sohnes Vincent, und in ihrem Garten kommen viele zusammen, Freunde und Verwandte – Figuren, die sich unterhalten, sich erinnern und in Blais’ Zyklus immer neue Auftritte haben werden, weshalb dem letzten, 2018 erschienenen Band hilfreicherweise ein etwas für Ordnung sorgendes Figurenverzeichnis beigegeben wurde.

Keine Kapitel, keine Absätze

Marie-Claire Blais’ Erzählen ahmt in gewisser Weise das Rauschen des Meeres nach. Unaufhaltsam gleiten die Sätze dahin, keine Kapitel oder Absätze tragen zur Strukturierung bei, und begegnet man einem der wenigen Punkte oder Fragezeichnen, kommen beim Lesen sofort Gefühle der Erleichterung auf. Zusammengehalten wird dieses Wellenspiel der Kommata von Leitmotiven und Leitthemen. Der Aids-Tod eines Kafka-Forschers, die Hinrichtung eines Mannes in Texas, die Bootsflüchtlinge aus Haiti, die Erinnerung an Angehörige, die im Warschauer Ghetto umkamen, der Gegensatz zwischen Reich und Arm, Gewalt, Rassismus, die Praxis der Rechtsprechung, Drogenkonsum – das beispielsweise sind wiederkehrende Elemente in diesem die Perspektiven häufig wechselnden Erzählsog, und immer wieder sind es Musik, Philosophie und Literatur – Beethoven, Schubert, Grieg, Schopenhauer, Dante ... –, die die Reflexionen der Figuren durchdringen und eine Metaebene einbauen. Zu dieser gehört nicht zuletzt der umfangreiche, von Verlagen abgelehnte Roman "Merkwürdige Jahre", an dem Daniel arbeitet.

Anstrengend und beglückend

"Drei Nächte, drei Tage" ist ein anstrengendes und ein beglückendes, von Humanität durchtränktes Buch, das keine Unaufmerksamkeit duldet und, wie ein kanadischer Kritiker schrieb, so wirkt, als sähe man einen Film ohne Ton – besessen davon, dessen Geheimnis zu ergründen.

Ob sich der Suhrkamp Verlag nun der neun "Soifs"-Folgebände annehmen wird?