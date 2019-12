Der Dirigent Mariss Jansons ist tot. Der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks sei im Alter von 76 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin der Wiener Philharmoniker am Sonntag mit.

Jansons kommt aus einer musikalischen Familie; der Vater ebenfalls Dirigent, die Mutter eine jüdische Sängerin. Er wurde in einem Versteck geboren, in das sich seine Mutter geflüchtet hatte, als ihr Vater und ihr Bruder im Rigaer Ghetto ums Lebens gekommen waren. Als Jansons Vater beruflich nach Leningrad ging, folgte ihm die Familie 1956. Dort studierte Jansons Violine, Klavier und Dirigieren am Konservatorium und ging 1969 nach Österreich, wo er seine Ausbildung bei Hans Swarowsky und Herbert von Karajan fortsetzte.