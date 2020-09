Es geht bei Martin natürlich um Stasi-Verpflichtungen und Verweigerung, um zerstörte Lebensläufe und amtliche Verbote, aber auch um all das, was sich trotz des Unrechtsstaates an Kunst durchgesetzt hat. Es geht um die Dissidenten genauso wie um die Kunstschaffenden, die keine waren. Marko Martin (Jahrgang 1970) bettet seine Erzählung gekonnt in die eigene Biografie ein: seine Kriegsdienstverweigerung und das daraus folgende Hochschulverbot spielt natürlich eine Rolle bei seinem Blick auf Kultur. Da wundert es nicht, dass Autoren wie Jürgen Fuchs und Ulrich Plenzdorf, die Musiker Pannach und Kunert seine frühen Schutzbefohlenen sind. Plenzdorfs Figur des Edgar Wibeau aus "Die neuen Leiden des jungen W." zieht sich als Topos sogar durch Martins Buch – nur das Martin eben nicht immer wieder mit dem Luftgewehr aus Womackas Bild "Paar am Strand" zielt, wie sein Held Edgar Wiebau.

Szene aus "Die neuen Leiden des jungen W." nach Ulrich Plenzdorf Bildrechte: imago images / United Archives