Die Kunstwerke wurden in verschiedenen chinesischen Städten gezeigt, etwa in Peking, Schanghai und Wuhan. Ihr Weg dorthin ist kompliziert. Eigentlich gehören die Werke Maria Chen-Tu, einer deutschen Sammlerin mit taiwanesischen Wurzeln. Aus ihrer Sammlung hat sie 342 Stücke an einen chinesichen Geschäftsmann mit Namen Ma Yue verliehen. Er sollte dafür sorgen, dass die Kunstwerke in China gezeigt werden, was anfangs auch funktionierte. Aber mittlerweile ist die Firma von Ma Yue in Hamburg pleite – und die Werke sind verschwunden. Markus Lüpertz ist empört.