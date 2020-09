Markus Meckel, der letzte Außenminister der DDR und Mitglied des Bundestages von 1990 bis 2009 sieht bis heute viele Fehler im Prozess der Vereinigung Deutschlands. Er sagte MDR KULTUR, bis heute gebe es keine gemeinsame Erzählung über den Prozess der Vereinigung: "In der Öffentlichkeit hieß es lange, und so heißt es auch heute noch, Helmut Kohl hat nach dem 9. November die Deutsche Einheit gemacht. Ich sage, sie ist das Ergebnis von Verhandlungen zweier demokratisch gewählter Regierungen in Ost und West." Er kritisiert, dass der DDR-Regierung nach dem Mauerfall bis heute nicht wirklich ein Platz im Rechtssystem gegeben werde.