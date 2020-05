Aufräumen im Büro! In 36 Dienstjahren hat sich viel angesammelt. Wobei Dienst für die umsichtige Arbeit von Marlies Giebe der falsche Begriff ist. Berufung wiederum klingt hochgestochen und passt irgendwie nicht zum sachlich-noblen Auftreten der Restauratorin. Als Tochter eines Künstlerehepaars – ihr Vater Gerhard Kettner war ein bedeutender Zeichner und Grafiker, zeitweilig Rektor der Dresdner Kunsthochschule, ihre Mutter Gitta ist vor allem als Illustratorin hervorgetreten – ist sie mit Kunst aufgewachsen. Da aber auch die Naturwissenschaften ihr Interesse fanden, kam die neu eingerichtet Restauratorenausbildung an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden ihr gerade recht.

Diese Jahre waren toll mit dem Aufbau des ersten naturwissenschaftlichen Labors in Dresden unter Prof. Schramm und in der Fachklasse von Ingo Sandner.

Wasserpalais Schloss Pillnitz während der Flut 2002. Bildrechte: dpa

Mit der Einrichtung einer großen Werkstatt mit Nordlicht im schwebenden Dach des Albertinums und eines großen hochwassersicheren Depots haben sich im Laufe der Zeit und als Folge des Hochwassers 2002 die Arbeitsbedingungen verbessert. Auch dafür hat sie gekämpft: "Ich bin wirklich richtig stolz, dass es in der Zeit, wo ich hier war, gelungen ist, diese Außendepots in Pillnitz und in Moritzburg aufzulösen und hier im Albertinum ein Depot für Gemälde zu schaffen, das auf einem hohen Niveau die besten Bedingungen bietet."



Das Jahrhunderthochwasser ist für sie – wie wohl für alle, die das aus der Nähe erlebt haben – nach wie vor eine Zäsur. In nur wenigen Stunden mussten am 13. Februar 2002 aus den tiefergelegenen Depots bei steigendem Wasser und ausgefallener Elektroenergieversorgung fast 3.000 Bilder und Rahmen geborgen werden.