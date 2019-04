Böttcher ist der Komponist bekannter Film- und Fernsehmusiken, so der Karl-May-Verfilmungen der "Winnetou"-Reihe. 1962 war er mit seiner "Old Shatterhand"-Melodie 17 Wochen lang in den deutschen Charts und avancierte zu einem der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. Seine erste Filmmusik komponierte Böttcher 1955 für den Spielfilm "Der Hauptmann und sein Held". Im Folgejahr 1956 schrieb er die Musik für das Jugenddrama "Die Halbstarken" mit Horst Buchholz in der Hauptrolle, das ein großer Erfolg wurde. Ebenfalls vertonte er den Film "13 kleine Esel und der Sonnenhof" mit Hans Albers (1958), Heinz Rühmanns "Pater Brown"-Filme, die Edgar-Wallace-Filme und zuletzt "Pfarrer Braun" (bis 2013).

Martin Böttcher wurde am 17. Juni 1927 in Berlin geboren. Nach einem Sturz in seiner Kindheit konnte er auf einem Ohr nichts mehr hören. Das Gitarrenspiel brachte er sich in der Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg selbst bei.



Nach dem Krieg wirkte er beim Nordwestdeutschen Rundfunk im Tanz- und Unterhaltungsorchester, bevor er sich endgültig der Filmkomposition widmete. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen wie dem Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt er 2014 in Halle/Saale den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises.