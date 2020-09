Doch auch stilistisch ist das Buch kein reines Wesen. Es changiert zwischen Reportage, Tagebuch und Reflexion und nimmt damit den Rhythmus des Autors auf, der sich auf eine entschlossen unentschlossene Art treiben lässt.

Ein Land, das sich aufgegeben hat

Das schlichte Cover des Buches "Das letzte Jahr" Bildrechte: Spector Books Die Aufzeichnungen beginnen am 5. Januar 1990. Und schon die ersten Zeilen fangen diese seltsam melancholische Stimmung ein, die die Euphorie der ersten Wochen nach dem Mauerfall abgelöst hat. So heißt es: "Ich gehe in diesem Land herum wie in einem stillgelegten Bahnhof. Unter dem Glasgewölbe hindurch, an den Fahrplänen und Schaltern vorbei, viel Staub, viel Licht und viel Stille. Dort hinten noch ein paar Leute, die auf den Bus warten. Das unbeschwerte Gehen durch ein Land, das sich aufgegeben hat. Was ich jetzt sehe, ist nicht mehr gültig – oder höchstens noch eine Weile. Unangefochten geht man umher, das Geld, das man ausgibt, die Gebote, die man übertritt, das alles hat nichts mehr zu sagen, es geschieht nur scheinbar. Nur man selbst gehört zur Wirklichkeit und zur Zukunft. Aber ich weiß, auch das ist nur Schein."

Die Gewinner wohnen nicht im Osten

Martin Gross ist schonungslos. Er hat nicht die Absicht, den Leuten irgendetwas vorzumachen, er glaubt nicht an blühende Landschaften und schreibt damit gegen eine irre Hoffnung an, die den Menschen 1990 in der DDR ins Herz gepflanzt wird, jedenfalls bis zu den letzten Volkskammerwahlen, jedenfalls bis zur Währungsunion. Dass alles bald besser und schöner wird, dass die Bundesrepublik ein Sehnsuchtsort ist, diese Mär löst sich jedoch schnell in Luft auf und auch die, dass die Gewinner im Osten wohnen.

Merkwürdig ist jedenfalls, dass das Aufatmen vor allem im Westen stattfindet, dort schlägt das Bedürfnis nach neuen Chancen so plötzlich über die Stränge, dort hat sich ein enormer Bedarf an Goldrausch aufgestaut. Im Osten dagegen ist man schon froh, wenn der Salat ein bisschen billiger wird. Martin Gross in seinem Buch

Liest man Martin Gross’ "Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land" heute, im 30. Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung, wundert es einen nicht, dass es 1992, als das Buch das erste Mal in einem kleinen Berliner Verlag erschien, niemand lesen wollte. Da waren doch alle noch mit sich selbst beschäftigt und die Suche nach neuen, gemeinsamen Wahrheiten musste er noch beginnen.

Ein Buch wie eine Flaschenpost

Und so wirkt das Buch tatsächlich wie die Flaschenpost, als die es Gross im Vorwort zur Neuausgabe bezeichnet. Eine literarisch fein formulierte Flaschenpost mit lauter schmerzhaften Nachrichten, die aber von großen Einsicht und Weitsicht zeugen. So schreibt Gross bereits am 6. April 1990: "Die deutsche Vereinigung, so sehr sie sich auch beeilen mag, Leser und Zuhörer haben sie bereits zu den Akten gelegt (man streitet sich höchstens noch ums Datum). Inzwischen überlässt man die historisch einmalige Entwicklung ihrem stillen Selbstlauf. 'Ist das denn nicht bald vorbei?' wird man irgendwann rufen. Und wahrscheinlich interessiert man sich frühestens in zwanzig Jahren wieder dafür, was damals (also heute) eigentlich los war."

Eine echte Entdeckung

Nicht zwanzig, sondern dreißig Jahre hat es gedauert. Plötzlich ist vom neuen Selbstbewusstsein, von Empowerment und Integration der Ostdeutschen die Rede. Denn es müssen dringend Ursachen für politische Verwerfungen und Missverständnisse gefunden werden, die nicht nur aber auch im Anfang der neuesten deutschen Geschichte begründet liegen, die Gross so eindrücklich beschreibt. "Das letzte Jahr. Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land": die Neuausgabe dieser klugen und durchaus nicht immer todernsten literarischen Reise durch die zerfallende DDR ist eine echte Entdeckung und unbedingt zu empfehlen.

