US-Bürgerrechtsbewegung der 60er Martin Luther King, der Jazz und die Freiheit

Jazz-Saxophonist Archie Shepp Bildrechte: dpa

Man kann in der Musik die Power und die Dringlichkeit hören, mit der wir auf die Unterdrückung in jener Zeit reagierten, in der Zeit von Malcolm X, Martin Luther King und der Bürgerrechtsbewegung. Afroamerikanische Musik steht immer in einem Verhältnis zu dem, was ringsum passiert.