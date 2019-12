Haustiere können bei Einsamkeit helfen. Das sagt der Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter im Gespräch mit MDR KULTUR. Immer mehr Leute zögen sich in die eigenen vier Wände zurück. Auf der Hundewiese beispielsweise käme man aber mit Menschen aus allen Schichten in Kontakt. So entstünden zumindest kleine soziale Interaktionen im Alltag.

Menschen sind heute viel anonymer

Seiner Ansicht nach sind die Menschen heute viel anonymer. Als er umgezogen ist, habe er seine Straße zum Grillen eingeladen und dann feststellen müssen, dass sich die Menschen nicht kannten. "Das war in meiner Kindheit anders. In der Siedlung kannten sich die Leute." Er versuche daher dazu zu animieren, mehr nach draußen zu gehen. Denn das Alleinsein werde heutzutage den Kindern schon beigebracht: "Ich habe als Kind, wenn ich nach Hause kam aus der Schule, meinen Tornister in die Ecke geworfen, bin auf den Bolzplatz gegangen. Das ist heute völlig anders. Die Kinder daddeln viel, sind viel weniger in Bewegung."

Hund als verbindendes Element