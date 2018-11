Der Privatermittler Johann Friedrich von Allmen ist seit 2011 der Held der Bücherserie von Bestsellerautor Martin Suter. In dem aktuellen Roman der Reihe muss er zunächst einmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, denn er wird erpresst. Der Inhaber einer Sicherheitsfirma beobachtete Allmen dabei, wie er ein kostbares Mini-Fabergé-Ei aus einer Vitrine in den Räumen einer literarischen Gesellschaft namens "Sternwald" entwendete, weil sein Kontostand, wie schon so oft, rote Zahlen aufwies. Pikant daran ist: Allmen gehört nicht nur dieser Gesellschaft an, sondern er arbeitet ehrenamtlich auch in deren Anschaffungskommission, segnete also den Ankauf des Schmuckgegenstandes persönlich mit ab.

Der Securityexperte mit dem nicht gerade sympathischen Namen Krähenbühler will ihn wegen dieses Deliktes beim Präsidenten der Gesellschaft verzinken, falls er sich nicht bereit erklärt, einen riskanten Job zu erledigen. Allmen soll für ihn aus einem Lagerhaus Porzellanfiguren stehlen, die vom Meister des Rokoko, Johann Joachim Kändler, stammen, einem der kühnsten Modelleure der sächsischen Porzellanmanufaktur in Meißen. Am meisten zeigt sich Krähenbühler an dessen erotischer Figurengruppe "Der indiskrete Harlekin" interessiert.

Gaunereien und eine Sekte

Kopien von Fabergé-Eiern im sächsischen Dorfchemnitz Bildrechte: dpa Allmen lässt sich für den Raub einspannen, denn zunächst wittert er keine Chance, sich den Daumenschrauben zu entziehen, die Krähenbühler bei ihm ansetzt. Das ändert sich schlagartig, als Allmen den Besitzer der Luxuskeramiken kennenlernt, der in einem Altenheim schwer krank vor sich hin siecht. Dieser Greis, der einst ein großes Antiquitätengeschäft leitete, gehört einer Sekte an, die Martin Suter als "Dagmarianer" bezeichnet. Deren Chefs haben von der Existenz der obszönen Figuren Wind bekommen, die der Geschäftsmann nach seiner Pensionierung in der Lagerhalle deponierte und wollen um jeden Preis verhindern, dass sie in der Öffentlichkeit auftauchen. Deshalb beauftragen sie Allmen damit, die Stücke heimlich zu verkaufen. Dabei ahnen sie nicht, dass der Privatdetektiv genau diese anrüchigen Tonwaren entwendete.



Spektakuläre Verwicklungen ereignen sich, als Allmen nach dem Tod des Antiquitätensammlers mit dessen Tochter Jasmin anbändelt. Die 25-jährige heuchelt, eine glühende Anhängerin der Dagmarianer zu sein, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Mehr soll hier nicht zum Plot verraten werden.

Müßiggänger und Flaneur

Diogenes Verlag Bildrechte: Diogenes Charakterlich ist Allmen ein Lebemann und Lebenskünstler wie aus dem Bilderbuch entsprungen. Ursprünglich erbte er von seinem Vater ein gigantisches Vermögen, das dieser durch Grundstücksspekulationen erworben hatte. Auf Allmen trifft das alte Sprichwort zu: "Nach jedem Nährer kommt ein Zehrer." Er verprasste das Geld schnell und musste schließlich sogar die Familienvilla verhökern. Was ihm blieb, war das gläserne Gartenhaus, in dem er sich leidlich einrichtete.



Um sich über Wasser zu halten, gründete er seine bescheidene Detektei. Doch die finanziellen Durststrecken rissen nie ab. Nach außen hin wahrt er allerdings die noble Fassade. Er lässt sich in Luxuslimousinen chauffieren, speist in den besten Restaurants und trinkt edle Cocktails, das alles jedoch meist auf Pump. Darüber hinaus hegt er auch noch hochgeistige Ansprüche. Er liest anspruchsvolle Bücher, besucht gern die Oper und spielt Klavier. Ein Müßiggänger und Flaneur also, der einen amüsiert, weil er ein Unikum verkörpert, das man fast zwangsläufig charmant findet.

Spielfilmtaugliches Schreiben

Kritiker behaupten, Martin Suter sei ein karger Stilist, er pokere nur mit Effekten. Dieses Vorurteil haftet ihm seit langem an. Die Begründung lautet stets: Suter kann nur knappe Hauptsätze formulieren, in denen andauernd Aufregendes passiert.

Das mit den Hauptsätzen stimmt zwar, aber man muss sie genauer betrachten. Sie haben nämlich einen entscheidenden Vorzug: Sie sind enorm genau. Und diese Präzision verleiht ihnen ein hohes Maß an Plastizität. Ich sehe die Figuren und Schauplätze, die der Autor schildert, beim Lesen förmlich vor mir aufsteigen. Das ist eine Qualität, die man keineswegs unterschätzen darf.



Diese optische Erzählweise liegt Suter im Blut. Schon als er in den 70er-Jahren eine Werbeagentur betrieb, verfasste er erfolgreich Drehbücher für Kinoproduktionen. Auf diesem Gebiet entwickelte er sich zum Routinier und das merkt man bis heute. Er gestaltet seine Texte immer bewusst so, dass Regisseure sich von ihrer Machart geradezu eingeladen fühlen. Deshalb wundert es absolut nicht, dass die Allmen-Romane seit letztem Jahr verfilmt werden. Zwei Folgen sind schon von der ARD ausgestrahlt worden, nämlich "Allmen und das Geheimnis der Libellen" sowie "Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten". Und ich bin mir sicher, dass sich diese Serie weiter fortsetzt, denn Suter ist trotz seiner relativ einfach gestrickten sprachlichen Ästhetik ein Spezialist für visuell packender Prosa, der mit leichter Hand schreibt, ohne ins Seichte abzugleiten.

Angaben zum Buch Martin Suter: "Allmen und die Erotik"

268 Seiten, gebunden, 20 Euro

ISBN: 978-3257070330

Diogenes Verlag