Mit seinem Erstling "Small World" gelang Martin Suter 1997 der Durchbruch. Seitdem legt der am 29. Februar 1948 in Zürich geborene Suter nahezu pünktlich alle zwei Jahre ein Buch vor. Zehn selbstständige Romane und dazu die vier Teile der "Allmen"“-Reihe hat er seit seinem Debüt veröffentlicht, ein Großteil der Bücher ist inzwischen verfilmt.

Kein Zweifel, Suter gehört zu jenen Autoren, die Marcel Reich-Ranicki - gewiss kein Mann allzu nachsichtiger Beurteilungen - dafür rühmte, dass sie selbst es sich schwer machten, um es den Lesern leicht zu machen. Bücher wie "Ein perfekter Freund“, "Lila, lila“, "Der Koch“, "Der letzte Weynfeldt“, "Montecristo“ oder "Elefant“ lassen sich "wegschwarten", am besten auf einen Rutsch und an einem gewagt faulen Wochenende. Schon allein ihre die Lesergeduld nie strapazierende Länge ist wie geschaffen dafür. Dass er Geschichten erzählen will, wusste Suter schon in jungen Jahren:

Martin Suter im Literatensessel Bildrechte: dpa Ich wollte, seit ich 16 war, Schriftsteller werden. Und hab sehr früh, also mit etwa 20, begonnen zu schreiben. Ich bin dann in eine Werbeagentur gegangen [...] und hab als Werbetexter gearbeitet. Und weil ich nicht einen Übergangsjob ohne Freude machen wollte, hab ich mir Mühe gegeben. Und da war sie da, diese Karriere. Ich hab es aber immer als eine Zwischenlösung angeschaut. Martin Suter

Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Denn ohne Suters Geschichten wäre unser literarischer Kosmos um einiges ärmer. Geschichten, die eben jenen "Suterschen Sog" garantieren, dem sich ein passionierter Leser für gewöhnlich sogar dann gern überlässt, wenn er merkt, dass es an dem Schnittmuster, das über die Wirklichkeit gebreitet wird, manches auszusetzen gäbe – falls man denn Lust hätte, für ein bisschen besserwisserischer Mäkelei den Rauschzustand des Etwas-erzählt-Kriegens zu verpassen.

Die Werbeagentur lief schlecht - Glück für die Literaturwelt

Doch es ist nicht bloß dramaturgische Ingenieurskunst oder die gekonnte Zubereitung zugleich raffinierter wie probater Gerichte, mit denen Suter die In-Beschlag-Nahme von Vorstellungskraft und Mitgefühl gelingt.

Die Kreuzung von Krimi und Märchen, die er immer wieder aufs Neue zu züchten schafft, liegt alles andere als auf der Hand. Katrin Wenzel, MDR KULTUR-Literaturkritikerin

Gelernt hat Suter sein Handwerk u.a. beim Schreiben seiner zahlreichen Kolumnen über die "Business Class“. Und das hat seine Fan-Gemeinde einem ganz bestimmten Umstand zu verdanken: "Der Werbeagentur ging es schlecht", erzählt Suter. Man hätte in die Agentur wieder Geld investieren müssen. Er hätte also wieder zu seiner Bank gehen müssen und sagen: "Gebt ihr mir noch mal was. Und dann hab ich endlich, da war ich schon über 40, 45 fast, hab ich mich mal hingesetzt und gesagt: Ja, Du willst Schriftsteller werden, wenn Du das mit 45 immer noch nicht machst: wann dann?"

Diogenes um jeden Preis

Verpackt sind Suters Geschichten stets in wunderbar handliche Bücher aus dem Schweizer Diogenes-Verlag. Auch eine von Suters weitreichenden Entscheidungen: "Dann hatte ich einen Roman geschrieben, das war ein Fragment, er betrug etwa 300 Seiten und wurde dann ergänzt von einem Exposé, wie es weitergeht." Den habe er dann an den Diogenes-Verlag geschickt. Nach längerer Zeit habe er einen Brief bekommen, einen Standard-Brief: Es sei nicht wertend gemeint, es passe einfach nicht ins Programm.

Und dann hab ich 'Small World' geschrieben. Ich wollte unbedingt zum Diogenes Verlag, weil: der gefiel mir. Und ich dachte, da passe ich auch rein. Im Gegensatz zum Diogenes Verlag dachte ich: Doch, doch, ich pass da schon rein. Martin Suter

Für Suters Helden ist es Rettung im letzten Moment

Seither treffen wir Leser in Suters Geschichten auf Figuren wie Konrad Lang in eben "Small World", einem aufs familiäre Gnadenbrot angewiesenen Trinker, dem die einsetzende Demenz das letzte Lebensglück raubt. Wir treffen auf Adrian Weynfeldt, den "Letzten Weynfeldt“ - einen distinguierten Kunstexperten mit ererbtem Vermögen, der von allen ausgenutzt wird, bis er lernt, sich zu wehren, und das heißt: zu leben.

Martin Suters "Montecristo" Bildrechte: Diogenes Verlag So ist es auch bei Jonas Brandt in "Montecristo" dem sich mit Beiträgen fürs Lokalfernsehen und Träumen vom abendfüllenden Spielfilm durchwurstelnden Journalisten, der sich für die erhoffte "große Story" mit den Mächtigen des Schweizer Bankwesens anlegt: Auch er steigt als Phönix aus der Asche seiner selbst, wenn auch nur, um sich für eine Karriere als Regisseur den Schneid abkaufen zu lassen. Und so ist es auch bei Fritz Schock, einem verkrachten Säufer, der nurmehr in einer Erdhöhle haust, bis ein kleiner, rosa leuchtender Elefant ihn ans Delirium gemahnt und ihm so skrupellose Verfolger auf den Hals hetzt, dass purer Überlebenswille dem Aufschlag ganz unten die Schubkraft zur Umkehr verleiht.

Märchen? Krimis? Ihre Rettung kurz vor knapp kommt Martin Suters Helden teuer zu stehen. Billiger jedenfalls ist die Hoffnung, die in diesen so kühl und nüchtern erzählt daherkommenden Romanen pulsiert, nicht zu haben. Sie sind elegant, das macht sie warmherzig.