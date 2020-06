Neues Sachbuch WIe Donald Trump die USA in eine Autokratie verwandelt

Hauptinhalt

Masha Gessens "Autokratie überwinden" ist einerseits das Buch zur Stunde und wird zugleich schon wieder von den aktuellen Ereignissen eingeholt, ein Dilemma, dem Literatur immer wieder ausgesetzt ist, weil sie eben nicht so schnell sein kann wie Twitter oder die Tagesschau. Trotzdem kann ein Buch im Zweifel mehr leisten. Masha Gessen schreibt in "Autokratie überwinden" eindringlich über das Ende der Würde in der US-amerikanischen Politik. Die in Moskau geborene und in New York lebende Autorin, die bereits eine Biografie über Wladimir Putin geschrieben hat, kommt dabei natürlich an einem Mann nicht vorbei: Donald Trump.