Sachbuch "Über alte Wege" Geschichte und Geschichten rund um die Europastraßen

500 km lang ist z. B. die E 50. Sie führt in Ost-West-Richtung einmal quer durch Europa - vom französischen Brest bis ans Schwarze Meer. Die Europastraßen - man erkennt sie an den grünen Schildern mit weißer Schrift - wurden nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Die Verantwortlichen waren beseelt von der Idee, dass grenzüberschreitende Verkehrswege auch die Verständigung innerhalb des Kontinents voranbringen könnte. In Zeiten, in denen die Abschottung in Europa wieder zunimmt, lohnt es, sich dieses idealistische Projekt in Erinnerung zu rufen. Der niederländische Schriftsteller und Radiojournalist Mathijs Deen hat sich mit seinem Buch "Über alte Wege" auf die Suche gemacht.

von Eva Gaeding, MDR KULTUR