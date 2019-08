Die Matrix-Reihe soll einen vierten Teil erhalten. Schauspieler Keanu Reeves (54) steht dabei wieder auf der Besetzungsliste, teilten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Dienstag mit. Reeves wurde durch seine Darstellung des Neo in der Science-Fiction-Reihe weltbekannt. Auch die Schauspielerin Carrie-Anne Moss (51) soll in ihrer früheren Rolle als Trinity zurückkehren.