Ab 1972 hießen die "Lach und Sachgeschichten" einfach nur noch "Die Sendung mit der Maus". Allerdings kamen über die Jahre noch ein paar andere Tiere dazu, im selben Jahr erstmal Zdeněk Milers auch im Osten berühmter kleiner Maulwurf, später der blaue Elefant. Der Vorspann wurde ab 1973 immer in einer Fremdsprache wiederholt. 1976 war erstmals Armin Maiwald als Sprecher zu hören, seine Stimme wurde schnell zum Markenzeichen der Sendung. So wie die Maus all die Jahre stumm blieb, dafür hörbar mit den Wimpern klappert und den Mauseschwanz äußerst flexibel einsetzen kann. Geklärt wurde in der Sendereihe die Frage, wie die Löcher in den Käse kommen, wie in Bayreuth eine Oper entsteht oder 2011 nach Fukushima in einem Atom-Special, was eigentlich hinter den Türen eines AKW passiert. Mit der MIR-92-Mission flog die Maus sogar ins All. Stefan Raab landete 1996 den Hit "Hier kommt die Maus" und bekam eine Goldene Schallplatte dafür. Seit dem Sendestart des KiKA ist "Die Sendung mit der Maus" auch da jeden Sonntag um 11.30 Uhr zu sehen, in der Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus" und inzwischen auch auf Facebook, Twitter und Instagram.