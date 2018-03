In dieser Moskauer Fabrikanten-Villa lebte Maxim Gorki ab den 1930er Jahren, als er mit über 60 Jahren wieder in die Sowjetunion zurückgekehrt war. Diktator Stalin persönlich hatte das großzügig geschnittene Haus für den renommierten Schriftsteller ausgesucht. Die Luxus-Villa passte ganz und gar nicht zur Literatur von Gorki. Lange hatte er sich in seinen Büchern für das geknechtete Volk eingesetzt. Schriftsteller Klaus Mann, der bei einem Kongress in Moskau 1935 von Gorki nach Hause eingeladen wurde, schrieb später: "Der Dichter, der die extreme Armut geschildert hatte, residierte in fürstlichem Luxus." Bildrechte: dpa