MDR-Ideenwettbewerb Aktion "Freie Sendezeit für freie Künstler": Alle Gewinner-Videos

Freie Kunst- und Kulturschaffende sind von der Corona-Krise stark betroffen. Um sie zu unterstützen, rief der MDR im November kurzfristig den Ideenwettbewerb "Freie Sendezeit für freie Künstler" aus. Binnen nur einer Woche kamen 350 Beiträge aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 15 Filme in fünf Kategorien wählte eine Jury aus. In der MDR-Themenwoche Kultur sind sie nun zu sehen, im MDR-Fernsehen, in der ARD-Mediathek und hier im MDR KULTUR-Portal.