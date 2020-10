Der Energie von Lars Eidinger kann man sich unmöglich entziehen. Auf der Theaterbühne ist er seit zehn Jahren in Thomas Ostermeiers Inszenierung des Hamlet zu sehen, eine Kult-Aufführung, in der er mit völliger Verausgabung einen erfrischenden, berührenden Zugang zu der Figur ermöglicht. Aber auch im Kino und Fernsehen glänzt Lars Eidinger immer wieder in seinen Rollen, etwa in "Alle anderen", als Nikolaus II. in "Mathilde" und als Bertolt Brecht in "Mackie Messer".

In seinem neuesten Kinofilm "Persischstunden" spielt der 1976 in West-Berlin geborene Schauspieler die Rolle des Klaus Koch, Küchen- und Versorgungschef in einem Konzentrationslager. Dieser will nach dem Krieg ein Restaurant in Teheran eröffnen. Dafür nimmt der Persischunterricht bei Gilles, einem Häftling. Der ist in Wirklichkeit aber gar kein Perser, sondern ein Jude, der versucht, seine Identität geheim zu halten. So lernt der Küchenchef Gilles eine erfundene Sprache. Regisseur Vadim Perelman erzählt diese unglaubliche Geschichte, die auf einer Erzählung von Wolfgang Kohlhaase beruht.