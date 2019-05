Mit der Teilnahme an der von MDR KULTUR veranstalteten Mitmachaktion zum MDR-Musiksommer 2019 erkennt der/die Teilnehmer(in) ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.



Die Gewinner der Aktion können bei der exklusiven Generalprobe zum Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers am 31. Mai 2019 in Görlitz dabei sein. Insgesamt werden vier Personen ausgelost. Die vier Gewinner dürfen je eine Begleitperson mitnehmen. Der Tag beginnt 17 Uhr am Haupteingang der Kirche St. Peter und Paul in Görlitz und endet ca. 20:45 Uhr.



Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen, insbesondere Mitarbeiter, sowie deren Angehörige, sind von der Beteiligung an der Aktion ausgeschlossen.



Alle personenbezogenen Daten werden, wenn nicht anders vereinbart, ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.



Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen.



Die Teilnahme ist bis zum 24. Mai 2019, 12 Uhr, möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.