"Club Session" ist ein neues Video- und Radio-Format, das die Musiklandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Fokus rückt. MDR KULTUR ist zu Gast in den großen und kleinen Musik-Clubs des Region und stellt Newcomer (die sich Musikfans unbedingt merken sollten!) und etablierte Musikerinnen und Musiker in intimen Konzerten vor. Zugleich bekommen die Clubs selbst eine Bühne, von denen viele in der Corona-Krise existenzbedroht sind. MDR KULTUR möchte so die Veranstaltungsorte in der Region unterstützen, lässt die Menschen zu Wort kommen, die sich dafür stark machen, dass diese erhalten bleiben.