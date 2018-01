Anne Müller wurde 1981 in Rochlitz geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in verschiedenen Städten: Riesa, Jena, Rostock und Wismar. Schließlich landete sie wieder in Sachsen, genauer in Sebnitz. In dem Ortsteil Schönbach, einem kleinen Dorf, circa einen Kilometer lang, aber durchschnittlich nur 150 Meter breit, verbrachte sie ihre Jugend.