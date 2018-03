MDR KULTUR trifft ... Andreas Schulz, Gewandhausdirektor

In diesem Jahr begeht das Gewandhausorchester seinen 275. Geburtstag. Auch Gewandhausdirektor Andreas Schulz feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Er übt sein Amt inzwischen seit 20 Jahren aus. Natürlich stehe sein persönliches Jubiläum nicht im Vordergrund, sagt er - und dennoch, wie kein anderer kann Schulz mit seiner langen Amtszeit im Rücken darüber berichten, wo das Gewandhausorchester heute steht, wie es dorthin gekommen ist und wie sich das Gewandhaus in der Zukunft sieht.

Andreas Schulz' Arbeitstag beginnt gegen 9 Uhr. Die Post wird gesichtet, dann beginnen die Termine und Dienstberatungen mit Orchesterbüro, Vertrieb, Konzertbüro, Marketingabteilung ... Reisen müssen geplant werden. Jeden Tag liegen unterschiedliche Themen an: Wie sieht der nächste Spielplan aus? Welche Tourneen stehen an? Welche Produktionen sollen auf CD erscheinen? Als Direktor für künstlerisches Management arbeitet man neben dem Hier und Jetzt auch immer drei bis fünf Jahre im Voraus. Und oft geht so ein Arbeitstag bis in die Abendstunden. Und wenn abends ein Konzert auf dem Spielplan steht, dann hört sich Schulz das an. "Ich versuche in alle Orchesterkonzerte zu gehen, um auch zu hören, was die Ergebnisse unserer Arbeit sind."