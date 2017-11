" Ich finde Juli Zeh zeigt sehr, gut wie aus Konflikten, die eigentlich erst einmal lokal begrenzt sind, Krieg entstehen kann. Ein Krieg, der dann vielleicht eine ganze Gesellschaft erfasst, vielleicht dann auch später auch die ganze Welt. Diese Art und Weise wie sie das schildert, in einem kleinen Dorf und da sozusagen einen Funken setzt, der sich zu einem Brand in einem Dorf auswächst, das ist für mich übertragbar auf die Konflikte, mit denen wir generell in der Gesellschaft zu tun haben." Beate Seidel, Chefdramaturgin am DNT

Beate Seidel Bildrechte: Sebastian Kowski

Beate Seidel wurde 1961 in Merseburg geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft und Germanistik an der Theaterhochschule "Hans Otto" und der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Von 1985 bis 1988 war Seidel Dramaturgin unter Schauspieldirektor Peter Sodann am Landestheater Halle. 1988 bis 2003 wirkte sie als Dramaturgin am Staatsschauspiel Dresden unter den Intendanten Dieter Görne, und Holk Freytag. 2003 wechselte Seidel ans Schauspiel Stuttgart und ist seit 2005 im Team von Hasko Weber.



Gastdramaturgien führten sie ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg, an die Schaubühne Berlin, ans Theater Bremen und ans Theater Basel. Zudem realisierte Seidel eigene Regiearbeiten am Staatsschauspiel Dresden. Seit der Spielzeit 2013/ 2014 gehört sie als Chefdramaturgin zum Leitungsteam von Hasko Weber am Deutschen Nationaltheater.