Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden Ein Intendant mit Haltung

Hauptinhalt

Joachim Klements Tag beginnt früh am Fitnessgerät. Das muss er auch. "Es gibt keinen 24-Stunden Betrieb, aber von 6 bis 23 Uhr durchgehend“, sagt der Intendant des Staatsschauspiels in Dresden im Gespräch bei MDR Kultur. Erst seit 2017 steht er dem Staatsschauspiel Dresden vor – und scheint doch schon in der Stadt angekommen zu sein.