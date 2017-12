MDR KULTUR trifft Lars Johansen: Kabarettist, Autor, Spieler

Lars Johansen wurde 1963 geboren. In einem soziokulturellen Zentrum unternahm er erste Versuche im Amateurtheaterbereich. Später machte er Kabarett in der Bürgerinitiative Umweltschutz "Die Seeigel". Vorbilder sind für ihn die Kabarettisten Dietrich Kittner, Hanns Dieter Hüsch, Matthias Beltz und Heinrich Pachl.

Ab 1986 studierte Johansen angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Die 1984 eröffnete Hochschule bot in der damaligen Bundesrepublik die einzige Möglichkeit, Theaterwissenschaft zu studieren. Zum Studium gehörte Anglistik, Romanistik, Slawistik, Literaturwissenschaft, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft, Theaterrecht, Psychologie und eine Probebühne.

Als Dozenten kamen unter anderem Heiner Müller und Robert Wilson an die Hochschule, 16 Studenten zählte der Jahrgang. Johansen war der Einzige, der sich aufs Kabarett konzentrierte und dann 1992 mit Ende des Studiums schon als Solist auftrat. Nebenher arbeitete er in einer Buchhandlung als Verkäufer.

1993, in dem Jahr, in dem sein Vater an Krebs starb und Lars Johansen 30 Jahre alt wurde, traf er eine Entscheidung. Er teilte seinem Chef mit, Ende des Jahres zu kündigen, da er von nun an ausschließlich als Kabarettist arbeiten wolle. Ein Jahr später hatte er tatsächlich sein festes Engagement in einem Ensemble-Kabarett – bei den "Magdeburger Kugelblitzen".