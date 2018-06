Zeitgenossen auf der Spur bleiben

Es kommen immer wieder kleine Puzzleteile dazu, die das Gesamtbild verändern - das macht die Bachforschung spannend. Michael Maul

Bach-Museum und Bach-Archiv in Leipzig Bildrechte: IMAGO So sucht er seit Jahren nach Tagebüchern von Menschen die damals nach Leipzig reisten. Einmal stieß er auf das Tagebuch eines thüringischen Studenten, der davon schrieb, wie er Karfreitag, im Jahr 1736, in der Thomaskirche saß, als Bach das erste Mal seine finale Fassung der Matthäuspassion aufführte. Der hatte lang und breit über die Predigt geschrieben und der Pulsschlag des Forschers Maul erhöhte sich bereits. Doch dann stand darunter nur ein Satz: "Und davor und danach wurde die Passion musiziert." Mehr nicht. Die Suche nach Zeitzeugnissen von Bachs Aufführungspraxis geht also weiter. Michael Maul verfolgt Spuren von den Menschen, die nahe an Bach dran, die unzähligen Thomas- und Privatschüler, die zu dem großen Komponisten Kontakt hatten.

Wie stellt sich Michael Maul Bach vor?

Ich bin mir schon sicher, dass er geahnt hat, dass er anders ist als die meisten. Dass er tief in sich wusste: Er schreibt eine besondere Art von Musik. Michael Maul

Die Thomaner Bildrechte: Matthias Knoch Zu seinem persönlichen Bild von Bach gehört für Maul, dass der Komponist gern unter seinesgleichen weilte, unter Leuten, die seine Sprache - seine Musik - verstanden. Er tauschte sich gern mit Musikern aus. In anderen Kreisen, wie z. B. im Leipziger Stadtrat, hätte er sich nicht wohlgefühlt, weil es da auch immer Schwierigkeiten gab, wenn ihm etwas aufgezwungen wurde, was seinem künstlerischen Verständnis zuwider lief. Dann igelte sich Bach ein, meint Maul, zog sich in ein Schneckenhaus zurück. Und irgendwann hätte Bach dann nur noch Dienst nach Vorschrift erledigt. Schade sei es, dass Bach da nicht in der Lage war, sich mit seinen "Feinden" an einen Tisch zu setzen und Kompromisse auszuhandeln. Dann hätte er uns am Ende vielleicht noch mehr wundervolle Musik geschenkt, so Maul.

"Bach zieht total!" im "Bayreuth Bachs"

Nicht nur für die Bachforschung arbeitet Michael Maul unermüdlich. Als Intendant des Bachfestes Leipzig muss er auch die Musik von Bach vermarkten, er muss mit Musik Geld machen - geht das überhaupt als passionierter Musikliebhaber?

Ich hab eine grenzenlose Begeisterung für Bachs Musik, und diese Freude möchte ich gern teilen. Jetzt habe ich die Chance, dieses große Bach-Festival zu gestalten, was nun an diesem zentralen Bach-Ort stattfindet, wo die beiden Kirchen sind, wo die berühmtesten Werke uraufgeführt worden sind - das Bayreuth Bachs. Jedes Jahr reisen bei uns Gäste aus 35 - im letzten Jahr sogar 42 - Ländern an, und denen ein Programm zu präsentieren, was ihre Begeisterung vielleicht nochmal steigert, das ist natürlich eine herrliche Aufgabe. Michael Maul