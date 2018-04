Seit über 25 Jahren arbeitet Thomas Fritz als Hörspiel-Dramaturg beim MDR. Doch Fritz ist auch Schriftsteller. Gerade erschien sein dritter Roman: "Kinder des Labyrinths". Was treibt Thomas Fritz beim Schreiben an? "Reine Neugier", sagt er, er interessiere sich dafür: "was in den Menschen vorgeht und was sich in ihnen verknotet".

Als Dramaturg bin ich eher in einer dienenden Position, ich lasse mich auf andere Autoren ein, auf andere Handschriften, auf andere Themen, das macht mir auch Spaß. Aber es ist für mich unheimlich wichtig, dass ich daneben eine Seite habe, in der nur ich bestimme. Thomas Fritz, Schriftsteller

Sechs Jahre schrieb er an dem Roman "Kinder des Labyrinths", es geht in ihm um den genialen Erfinder, Techniker und Baumeister Dädalus.

Die Geschichte in der griechischen Mythologie Dädalus nimmt seinen Neffen Talos als Schüler bei sich auf. Als Talos ihn in seinem Können überflügelt, wird er eifersüchtig und tötet ihn. Daraufhin flieht Dädalus mit seinem Sohn Ikaros nach Kreta. Hier baut er für König Minos ein sagenhaftes Labyrinth und erfindet für die Frau des Königs eine mechanische Kuh. Sie hatte sich in einen Stier verliebt - mit der Kuh konnte sie sich mit dem Stier paaren, so wird Minotaurus geboren. König Minos aber ist entzürnt und hält Dädalus und Ikaros gefangen. Für die Flucht baut Dädalus Flügel aus Wachs. Doch weil Ikaros übermütig wird und zu hoch in die Sonne fliegt, schmelzen seine Flügel und er stürzt in den Tod.

Die symbolische Bedeutung von Ikaros und Dädalus

Die Geschichte des Ikaros stand in DDR-Zeiten lange für das Gescheitert-Sein. Aus einer Art Opposition heraus interessiert sich Thomas Fritz nun für den Vater Dädalus: Für ihn steht er ein bisschen für eine sich einrichtende Mittelmäßigkeit. Aber natürlich ist die Figur des Dädalus auch noch heute interessant. Es geht um die heroischen Anfänge des technischen Zeitalters.

Buchcover Bildrechte: Merlin Verlag Dädalus ist schon vollkommen auf der Stufe der Apparate, der Hilfskonstruktionen, der Prothesen angekommen. Und ich sehe unsere Zivilisation als eine riesige Apparatur von Hilfskonstruktionen, die jetzt natürlich auch anfängt, sich einzuschränken und zu beschädigen. Beispiel: Mein Navi sagt mir jederzeit, wo ich bin, aber ich selber kenne mich nicht mehr aus. Die Kernkompetenz, zu wissen, wo es lang geht, habe ich an die Maschine abgegeben. Thomas Fritz, Schriftsteller und Hörspieldramaturg

Deshalb geht es in "Kinder des Labyrinths" auch um die Verantwortung derer, die solche Technik zur Verfügung stellen. Menschen benutzen diese Technik und scheitern damit auch. Wer hat die Verantwortung?

Halle an der Saale, Aufnahme von 1983 Bildrechte: dpa

Die Boheme in Halle prägender als der abblätternde Putz

Es gibt einen Fotoband von Helga Paris, der heißt "Diva in Grau". In Betrachtung der Stadt Halle wurde lange oft die Diva vergessen und auch Thomas Fritz hat in seiner Jugend die Diva nicht als grau empfunden. In Halle wird er 1955 geboren, seine Eltern sind beide Ärzte, und die Familie hat viele Kontakte in die Kunstszene: "Die Boheme war immer prägender als der abblätternde Putz", sagt er. Und bald, mit etwa 15 Jahren, wusste er, dass er schreiben wollte. Dann aber gab es ein prägendes Erlebnis, was ihm Steine in den Weg legte, es war die brutale Begegnung mit der NVA.

Eine Regierung, mit der ich nichts am Hut hatte, drückte mir eine Kalaschnikoff in die Hand, und ich sollte da jetzt stehen und auf Grenzverletzer schießen. Ich habe in Erinnerung, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ich habe mich dabei schlecht gefühlt, aber die Erfahrung der eigenen Nachgiebigkeit, das war für mich das Prägende. Thomas Fritz

Fritz bot also der Macht der staatlichen Autorität nicht das Paroli, das er sich von sich gewünscht hätte. Der Stachel sitzt tief und diese Erfahrung verarbeitet er auch in seinem zweiten Roman "Selbstporträt mit Schusswaffe". Doch das Rumoren dieser Niederlage bewirkt etwas. Als er NVA-Reserveoffizier werden soll, lehnt er schlichtweg ab. Konsequenz: Die geplante akademische Laufbahn ist hinfällig.

Das erste Wolfgang Hilbig-Buch in der DDR

Doch dann öffnet sich eine andere Tür: die des Reclam Verlags in Leipzig. Zunächst macht Fritz ein Praktikum und beginnt dann hier zu arbeiten. Sein erster Auftrag ist ein Gutachten für einen Gedichtband von Wolfgang Hilbig.

Das war ganz klar ein Test: Läuft der Mann jetzt gleich frontal ins Messer? Ist er mit diesem merkwürdigen 'Sich-Verstellen' vertraut, mit dem dann letzten Endes in der DDR Bücher an der Zensur vorbei gemogelt worden? Thomas Fritz