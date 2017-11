Anja Fritz Bildrechte: Christin Schöne

2005 vereinten sie und ihr Mann Haus und Weingut und gründeten 2008 das Weingut Mariaberg. Heute umfasst der Weinberg direkt am Haus 2,2 Hektar und Anja Fritz ist die einzige Winzerin in Sachsen mit einem Hang in Steillage. Das heißt, alles ist reine Handarbeit.



Anja Fritz belegte Kurse, um die Kunst des Kelterns zu erlernen, wurde 2010/2011, also im Jubiläumsjahr "850 Jahre Weinbau in Sachsen", zur sächsischen Weinprinzessin gekürt. Sie betreibt eine Ferienwohnung auf dem Mariaberg und ist inzwischen zertifizierte Weingästeführerin für Sachsen. Die Kellerei betreibt sie mit dem Önologen Martin Schwarz, einem ehemaligen Kellermeister des Prinzen zur Lippe und Träger von drei Trauben des "Gault Millau". Rund 8.000 Flaschen Traminer, Riesling, Weiß- und Grauburgunder, versehen mit dem Etikett "Mariaberg", verlassen inzwischen jedes Jahr das Weingut.