Sie blickt darin in die kleine Welt einer morbiden Garagenanlage eines Bergarbeiter-Ortes im postsowjetischenNorden Russlands. Jede der Garagen zeige ein eigenes Universum, beschreibt die Jury den Film. Die einzelnen Mikroräume werden zum Refugium russischer Männer. In ihnen schaffen sie sich alternative Lebensräume, bauen beispielsweise Maschinen aus Schrott, züchten Wachteln oder schnitzen Heiligenfiguren, einer der Protagonisten gräbt sich – scheinbar ziellos – unterhalb seiner Garage mehrere Stockwerke in die Tiefe.