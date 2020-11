Die seit Monaten anhaltende Corona-Pandemie hat auch dem Kulturbereich stark zugesetzt. Geschlossene Konzerthäuser, Kinos, Museen und Theater, abgesagte Festivals und Lesungen ... Viele Kulturschaffende sind durch Corona in ihrer Existenz bedroht. Deshalb stellt der MDR vom 21. bis 27. November sieben Tage lang die Kultur in den Fokus. In Hintergrundberichten, Porträts und Gesprächen werden die aktuellen Auswirkungen der Pandemie auf die Kreativszene in ihrer gesamten Bandbreite gezeigt – von der Artistenfamilie bis zum Veranstaltungstechniker. Prominenter Pate der Kulturwoche ist der Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.