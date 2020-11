Jedes Jahr im November findet in Dresden das Medienfestival statt. In diesem Jahr gibt es coronabedingt eine Onlinevariante. Vom 9. bis15. November finden alle Aktionen, Workshops und Panels rein digital statt. Eröffnet wird am Montag mit einer virtuellen Ausstellung der Nominierten des Deutschen Multimediapreises mb21: Die Preisverleihung am Samstag ist einer der Höhepunkte des Medienfestivals. Unter dem Motto "Bits & Bäume" widmet sich das aktuelle Jahresthema den vielen Fragen rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit.