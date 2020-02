Kabarett- und Comedy-Festival Lustiger geht’s nicht: die Meininger Kleinkunsttage

Die Meininger Kleinkunsttage haben sich längst einen hervorragenden Namen gemacht und das Publikum, das kommt mittlerweile von weit her angereist. Was da in der kleinen thüringischen Residenz aufgefahren wird, ist nichts weniger als das Who is Who der deutschen Kabarett- und Comedy-Landschaft. Über zwei Monate dauert das Festival. Kleinkunsttage-Chef Frank Heinecke hat mit MDR KULTUR über seine persönlichen Favoriten und den thüringischen Kleinkunstpreis gesprochen, der diesmal an das Duo Suchtpotenzial verliehen wird.