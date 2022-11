Geschäftsführer Rosenthal sagt, er könne diese Preissteigerungen nicht direkt an die Kunden weitergeben. Umso ungeduldiger blickt er in diesen Tagen auf die riesigen Dachflächen der Produktionshallen. Denn Rosenthal hat bereits vor einem Jahr eine Solaranlage bestellt. Er hofft, dass der eigene Strom vom Dach künftig ausreichen wird, um bei Tageslicht die Öfen zu betreiben. Man werde bei der Produktion dann künftig mehr aufs Wetter achten müssen. "So wie in den früheren Tagen: Der Bauer ist mit der Dunkelheit ins Bett, und wenn es hell wurde ist er aufgestanden. So werden wir in Zukunft unsere Produktion steuern. Wir werden mehr bei Tageslicht produzieren", so Rosenthal.

Könitz Porzellan-Geschäftsführer Turpin Rosenthal zeigt eine der Mona-Lisa-Tassen. Bald soll der Strom zum Beheizen der Öfen mit Solarenergie geleistet werden. Aktuell wartet man noch auf die Solarzellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK