Im Bundeskanzleramt werden nicht wie geplant zwei Wekte von Karl Schmidt-Rottluff aufgehangen. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche zwei Bilder des umstrittenen Künstlers Emil Nolde aus ihrem Büro zurückgegeben hat, sollten stattdessen Werke von Schmidt-Rottluff in ihr Amtszimmer gehängt werden. Von dieser Idee habe sie nun Abstand genommen, berichtet der "Deutschlandfunk". Grund für die Entscheidung seien antisemtische Zitate des Künstlers, die Kunsthistorikerin Aya Soika in Briefwechseln des Expressionisten gefunden habe. Während des Ersten Weltkriegs habe Schmidt-Rottluff die Briten als "Volk, das vollkommen durch die Juden verseucht ist" beschrieben.

Auch Werke des "Brücke"-Künstlers Karl Schmidt-Rottluff sind nicht im Amtszimmer der Kanzlerin erwünscht. Bildrechte: dpa

Die beiden Nolde-Bilder, die ursprünglich im Amtszimmer der Kanzlerin hingen, hatte Angela Merkel zurück an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegeben, weil sie im Rahmen einer Ausstellung gezeigt werden sollen, die sich kritisch mit Nolde und seiner Rolle im Nationalsozialismus auseinandersetzt. Der Maler ist umstritten, weil er Mitglied der NSDAP war. Nach Ende der Ausstellung möchte die Kanzlerin seine Werke nicht zurückhaben, wie der Deutschlandfunk schreibt. Zum Tausch waren ihr Bilder des Nolde-Zeitgenossen Schmidt-Rottluff als Leihgaben angeboten worden.



Laut Nolde-Experte Christian Ring könne man an der Nolde-Debatte viel über Deutschland und seine Geschichte lernen. Da müsse das Kanzleramt nun eine Haltung für sich finden, welchen Anspruch man an die Kunst habe, die dort in den Büros aufgehangen werden. Für Ring, Direktor der Sebüller Nolde-Stiftung, ist Nolde einerseits ein "großartiger Künstler", andererseits aber auch "ein Mensch, der wie viele andere in seiner Zeit gefangen ist und einfach in seiner Biografie auch Brüche" habe.