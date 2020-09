Pilze sind Stoffwechselzauberer, schreibt Merlin Sheldrake. Selbst Atommüll können sie beseitigen, indem sie die radioaktive Strahlung nutzen wie Sonnenstrahlen. Der Schopf-Tintling, ein zarter, essbarer Pilz mit einem länglichen weißen Kopf, kann Asphalt aufbrechen und schwer Pflastersteine anheben. Ohne Sie gäbe es kein Bier und kein Penicillin. Vielleicht gäbe es uns Menschen auch nicht? Nach der Lektüre könnte man es fast glauben. Denn sie scheinen die Welt zusammen zu halten mit ihrem riesigen Geflecht. Und was meine Sie, wie alt der älteste Pilz der Welt ist? Nicht älter als ein paar Wochen, würden Sie vielleicht denken und sich dabei an die alten Champignons in ihrem Kühlschrank erinnern. Jetzt halten Sie sich mal fest. Der Älteste ist mehrere Tausend Jahre alt, wiegt Hunderte Tonnen und hat unter der Erde ein über zehn Quadratkilometer großes Geflecht.

Sheldrake studierte am Institut für Pflanzenforschung der Universität Cambridge. Wie er schreibt, wollte sich dort niemand richtig mit Pilzen befassen. Er bekam eine Doktorandenstelle und untersuchte deren Symbiose mit Pflanzen in tropischen Wäldern. Vor allem eine kleine Blume mit weißen Stängeln beschäftigte den Forscher und Autor im Regenwald. Sie ist so hoch wie eine Kaffeetasse, hat blassweiße Stängel und balancieren an ihrem oberen Ende eine einzige, leuchtend blaue, zarte Blüte mit fünf Blütenblättern. Er bemerkt, dass diese Blumen keine Fotosynthese mehr betreibt - das haben Pilze für sie übernommen.