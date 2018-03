Die Metropolitan Opera (Met) in New York hat die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Musikdirektor und Dirigenten James Levine endgültig beendet. Seit Dezember 2017 hatte das weltberühmte Opernhaus den Dirigenten suspendiert, nachdem erste Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Levine laut wurden. Diese Vorwürfe haben sich nun bestätigt, teilte die Met am Montagabend mit.

Untersuchung liefert Hinweise

Das Gebäude der Metropolitan Opera in New York Bildrechte: IMAGO Eine Untersuchung, in welcher mehr als 70 Menschen befragt wurden, habe "glaubhafte Beweise" geliefert, dass Levine "missbrauchendes und belästigendes Verhalten gezeigt hat", hieß es in der Mitteilung. Die über mehrere Monate andauernde Untersuchung wurde von externen Ermittlern geleitet. Der 74-Jährige soll vor allem junge Künstler, die am Anfang ihrer Karriere standen, belästigt und missbraucht haben. Nicht nur während seiner Zeit an dem berühmten Opernhaus, sondern auch schon vorher. Levine war 40 Jahre Musikdirektor des Orchesters der Met. Ihm soll nun auch der Titel des Musikdirektor Emeritus entzogen werden.

Vorwürfe seit Dezember 2017