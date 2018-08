#MeToo im Literaturbetrieb Schriftstellerinnen schreiben über Sex, Macht und Selbstbestimmung

Wer an die MeToo-Bewegung denkt, der denkt zuerst an Hollywood und Harvey Weinstein. Doch auch der Literaturbetrieb ist von Männern dominiert. Nun ist ein Band mit Erzählungen erschienen, der an diesen Strukturen rütteln will. An ihm haben ausschließlich Autorinnen mitgewirkt, die sich in ihren Geschichten mit der Verbindung von Sex und Macht beschäftigen. Tino Dallmann stellt "Sagte sie. 17 Erzählungen über Sex und Macht" vor.