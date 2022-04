Mit oft autobiografisch geprägten Büchern hatte sich Degen, der 1932 in Chemnitz geboren wurde, zudem als Autor hervorgetan. So schrieb er 1999 in seinem Erstling "Nicht alle waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin" von Ereignissen, die ihn sein Leben lang nicht loslassen sollten: Sein jüdischer Vater Jakob, ein Sprachenprofessor und Kaufmann, starb 1940 an den Folgen seiner KZ-Haft in Sachsenhausen. Um ihrer Deportation zu entgehen, verbrachten Michael und seine Mutter Anna einige Kriegsjahre als sogenannte "U-Boote" in Berlin – untergetaucht bei Helfern, an die Degen in seinem Werk dankbar erinnert.