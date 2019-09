Dass Michael Douglas beim Film landet, liegt zweifelsohne am familiären Umfeld. Doch nicht nur an Papa Kirk, auch an Mutter Diana. Beide arbeiten im Schauspielergewerbe. Die Popularität des Vaters empfindet Michael allerdings eher als Hemmnis für die eigene Laufbahn:

Ich glaube, in jeder Branche hat man es schwer, wenn der Vater vor einem in dem gleichen Job schon sehr erfolgreich war. In meiner Jugend gab es keine stärkere und mächtigere Persönlichkeit als meinen Dad. Ich habe lange gebraucht, um mich aus seinem Schatten zu lösen. Michael Douglas

Das Fernsehen macht Douglas bekannt, es ist die Krimiserie "Die Straßen von San Francisco", die in den USA 1972 ins Rennen geht.

Familienzwist

Die Familienchemie stimmt längst wieder: Michael Douglas mit Vater Kirk und Ehefrau Catherine Zeta-Jones. Bildrechte: IMAGO Den nächsten großen Hit landet er als Mitproduzent von "Einer flog über das Kuckucksnest". Dahinter verbirgt sich allerdings fast ein Familiendrama, denn die Rechte an dem Buch von Ken Kesey hat sich einst Kirk Douglas gesichert, um bei einer Verfilmung in die Hauptrolle schlüpfen zu können. Kirk Douglas bekommt den Film nie hin, sein Sohn schon. Doch der Vater hat darin keinen Platz mehr. Michael begründet das "Er wurde eben älter. Und das war wahrscheinlich der schwierigste Moment mit meinem Vater in meinem ganzen Leben."

Zuschauermagnet

Douglas kommt an beim Publikum und entwickelt ein erstaunliches Gespür für kassenträchtige Rollen: "Das China-Syndom", "Wall Street", "Eine verhängnisvolle Affäre", "Black Rain", "Der Rosenkrieg" – die Liste seiner Erfolge ist lang.

Seine Darstellung in "Wall Street" brachte Michael Douglas einen Oscar ein Bildrechte: imago/AD