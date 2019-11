"Wer keine Vergangenheit mehr hat, der hat auch keine Zukunft", heißt es bei Michael Ende. Ein Satz, der im Rückblick auf sein Werk besondere Bedeutung gewinnt. Am 11. November 1929 wird Ende in Garmisch-Partenkirchen geboren. Der Ruhm, den er mit "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" erlangt, liegt da noch in weiter Ferne.

Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein. Sogar außerordentlich klein im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Afrika oder China. Es war etwa doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln.

Das passiert, dass eine Figur, wenn sie ihren Charakter gefunden hat, wenn sie wirklich ihr Eigenleben bekommen hat, sich selbstständig macht. Das heißt, man kann dann mit ihr nicht alles machen, was man will, sondern man muss dann der Figur Raum geben, ihr Recht geben sozusagen, ihr Lebensrecht geben, sich so zu entwickeln, wie sie selber es verlangt und braucht.

1960 wird "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" veröffentlicht. Es ist in zweifacher Hinsicht für Michael Ende von enormer Wichtigkeit. Materiell gesehen verschafft es seinem Leben Stabilität. Und vor allem: Er lernt, begreift mit dem Buch, was für ihn die beste Art des Schreibens ist:

Mit Jim und Lukas wird der Kinder- und Jugendbuchautor Michael Ende geboren. Sich selbst sieht er als Schriftsteller, der schreibt, was er gern lesen würde. Kinder- und Jugendbücher erfahren in seinen Augen zwar zu wenig Respekt, trotzdem fühlt er sich gut aufgehoben. Auch weil Jugendliteratur anderen Regeln folgt als Erwachsenenliteratur, wie Ende findet: "Also eine bestimmt Art von Poesie zum Beispiel, die in der Erwachsenenliteratur verboten ist, die kann man einfach stilistisch auf diesem Gebiet machen und deswegen bin ich denn auch dabei geblieben." Glücklicherweise. Denn wer hätte sonst "Momo", "Die unendliche Geschichte" oder "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" schreiben sollen. Am 28. August 1995 stirbt Michael Ende im Alter von 65 Jahren.