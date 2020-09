Der Berliner Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist tot. Er starb am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie, wie seine Agentur heute mitteilte.

Vom Theater ins Kino

Michael Gwisdek galt als einer der renommiertesten deutschen Charakterdarsteller. Seit 1973 spielte er an der Berliner Volksbühne in Inszenierungen wie "Wie es euch gefällt", "Was ihr wollt" und "Hamlet". Bis in die 70er-Jahre war Gwisdek in Filmen vor allem in Nebenrollen zu sehen. 1968 spielte er in der Anna-Seghers-Verfilmung "Die Toten bleiben jung" einen SS-Offizier. Auch in den DEFA-Indianerfilmen "Spur des Falken" und "Weiße Wölfe" glänzte er in Nebenrollen.

Sein komödiantisches Talent brachte ihm bald Rollen im Kino ein. Die Literaturverfilmung "Dein unbekannter Bruder" (1982) und das Boxer-Drama "Olle Henry" (1983) gefielen der DDR-Zensur nicht. Das Publikum, darin geübt, zwischen den Zeilen zu lesen, feierte die Filme und den Hauptdarsteller Gwisdek für die DDR-Kritik.

1988 führte Gwisdek für den DEFA-Historienfilm "Treffen in Travers" erstmals Regie, mit seiner damaligen Frau Corinna Harfouch und ihm selbst in den Hauptrollen. Hierfür gewann er 1990 beim 6. Nationalen Spielfilmfestival der DDR den Preis für den besten Film und erhielt 1989 eine Einladung zum Filmfestival Cannes. 1989 spielte er in "Coming Out", dem ersten DDR-Film über Homosexualität, den Homosexuellen Barwirt Achim.

Zahlreiche Auszeichnungen

Auch nach der Wende war Gwisdek in vielen Filmen zu sehen. 1999 wurde er bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären für "Nachtgestalten" ausgezeichnet. In der Tragikkomödie von Andreas Dresen spielte Gwisdek die Hauptrolle. Gefeiert wurde er auch für seine Rollen in "Good Bye, Lenin!", "Herr Lehmann" und "Oh Boy". Hierfür erhielt er 2013 den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste Nebenrolle". Zuletzt war er in den Filmen "Kundschafter des Friedens", "Das schweigende Klassenzimmer" und "Traumfabrik" zu sehen. Im Fernsehen kannten ihn viele aus dem "Tatort" oder "Donna Leon".