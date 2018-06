Doch nicht nur Wasser kann Kunst zerstören. Für John gilt es, eine lange Liste von Faktoren in seiner Arbeit zu beachten: Wie ist das Klima in Museumsräumen und Depots, wie sind die Lichtwerte? Treten irgendwo Schadstoffe aus, hat sich Schimmel gebildet? Der Brandschutz sei extrem wichtig und natürlich der Schutz vor Diebstahl – eine Geschichte wie der Goldmünzenraub im Berliner Bodemuseum solle in Dresden nicht passieren.

Michael John geht als Ingenieur sachlich an die Kunst heran – er möchte Künstlern ermöglichen, ihre Werke auch nach ihren Vorstellungen zu präsentieren. Deswegen findet der Hauptteil seiner Arbeit vor dem Ausstellungsbeginn statt: Ist das Klima in Ordnung? Ist das Licht okay? Darf ein Videoprojektor auch an der Stelle hängen, wie es der Künstler wünscht? Für John bringt vor allem die zeitgenössische multimediale Kunst viele Herausforderungen mit sich, in der die Technik eine große Rolle spielt. Sein Team werde hierbei mit immer neuen Fragen konfrontiert.