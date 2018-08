MDR KULTUR: Michael Köhlmeier war bisher sehr kreativ, was die Wahl seiner Stoffe anging - Bleibt er dieser Linie treu?

Ulf Heise: Absolut. Er wartet mit einer außergewöhnlichen Geschichte auf, in deren Mittelpunkt drei imposante Figuren stehen. Da ist zunächst Doktor Robert Lenobel, 50 Jahre alt, Psychiater und Psychotherapeut mit eigener Praxis in Wien. An seiner Seite: Die Ehefrau Hanna Lenobel, Mitinhaberin einer Buchhandlung in der Donaustadt. Außerdem Jetti Lenobel, die Schwester von Robert, 49 Jahre alt, wohnhaft in Irland, wo sie für eine renommierte Firma arbeitet. Die Anfangskonstellation wirkt dramatisch: Der Arzt Robert Lenobel verschwand überraschend. Seine Gattin erstattet deshalb eine Vermisstenanzeige und bittet Roberts Schwester Jetti von Dublin nach Wien zu kommen, um ihr beizustehen. Doch zwischen den Frauen kriselt es heftig. Diese Gereiztheit führt dazu, dass Jetti schon nach wenigen Tagen wieder abreist.

Löst sich das Rätsel um den Verschollenen?

Bildrechte: Hanser Verlag Ja, Jetti erhält eine E-Mail, in der Robert ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilt, er sei nach Israel übersiedelt, genauer gesagt nach Jerusalem. Das mutet nicht verwunderlich an, denn die Lenobels sind Juden. Ihre Mutter überstand den Holocaust nur dank der Kinderverschickung aus Österreich nach England.



Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie in die alte Heimat zurück, doch ihre Eltern, an die sie sich kaum erinnerte, waren in Auschwitz vergast worden. Die drückende Last der Vergangenheit konnte sie nicht fortwährend schultern. Sie heiratete zwar und bekam die Kinder Robert und Jetti, doch bald erkrankte sie psychisch schwer, litt an Depressionen und einer bipolaren Störung, redete tagelang mit niemandem, schloss sich in ihr Zimmer ein und endete schließlich in einer Klinik, wo sie auch starb.

Wie stark überschattet diese schwere Jugend das Leben der Geschwister Lenobel?

Sohn und Tochter sind gezeichnet von ihrer Herkunft, die ihnen früh Selbständigkeit abverlangte. Jetti musste als 16-jährige in die Rolle ihrer Mutter schlüpfen und den Haushalt organisieren. Geld war stets knapp. Zum Glück existierte eine Sammlung wertvoller Grafiken, die der Großvater vor seiner Deportation ins KZ bei einem Freund deponiert hatte. Von deren Verkauf konnten die Geschwister eine Weile zehren.



Aber die mentalen Beschädigungen verkörperten das eigentliche Problem. Jetti mutet rastlos an, sie findet keinen festen Partner, obwohl sie sehr attraktiv ist. Als sie dann doch einem Mann begegnet, der ihr für eine engere Beziehung geeignet erscheint, konstatiert sie verbittert: "Er ist der Richtige für mich, aber ich bin nicht die Richtige für ihn." Das Dasein zerrinnt ihr zwischen den Fingern.



Robert hingegen fühlt sich unwohl in seiner Ehe. Er bemerkt plötzlich, dass er mit einer Frau verheiratet ist, die er nie liebte. Das bekümmert ihn tief.

Sind diese Beziehungstragödien der rote Faden von Köhlmeiers Buch?

Michael Köhlmeier hat Germanistik und Politologie in Marburg/Lahn sowie Mathematik und Philosophie in Gießen und Frankfurt/Main studiert Bildrechte: dpa Unbedingt. Alles dreht sich in diesem aufregenden und verstörenden Roman um die Frage "Wer passt zu wem?" Robert etwa hat sich unsterblich in eine Patientin namens Bess verliebt, die zwanzig Jahre jünger ist als er. Die Malerin umgarnt ihn mit erotischen Reizen. Über Monate hinweg treffen sich beide fast täglich in einem Stundenhotel, um ihrer Leidenschaft zu frönen.



Doch dann erfährt Robert, dass Bess im selben Zimmer des Etablissements früher schon mit einem anderen Liebhaber schlief. Diese Vorstellung quält ihn dermaßen, dass er einen Schlussstrich unter die Affäre zieht. Der nervenaufreibende Verlauf dieser Liaison liefert dann auch den eigentlichen Grund für Roberts Aufbruch nach Israel, durch den er zu einem Aussteiger wird.

Köhlmeier gilt als fesselnder Erzähler. Bestätigt er diesen Ruf in seinem neuen Roman?

Er ist das Paradebeispiel für einen Vollbluterzähler. Ähnlich wie sein Kollege und Landsmann Norbert Gstrein kann er oft nicht an sich halten und zieht den Leser hinein in ein regelrechtes Kesseltreiben der Episoden. Er entwickelt eine ungeheure Lust am Ausspinnen und ausmalen von Szenerien. Man darf ihn einen Meister des ausschweifenden Formulierens nennen, denn Details kostet er genussvoll aus. Deshalb gleicht er einem sprudelnden Brunnen. Das Überbordende ist das Grundmerkmal seines Stils. Es führt dazu, dass man sich seinem Buch völlig hingibt. Im Zusammenhang mit Köhlmeier ist oft von "Fabulieren bis zum Anschlag" die Rede. Dieses Argument sticht.