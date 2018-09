"Kriegslicht" ist der achte Roman von Michael Ondaatje, dem kanadischen Autor mit familiären Wurzeln in Sri Lanka, England und Holland. 1993 kam er mit seinem verfilmten Bestseller "Der englische Patient" zu Weltruhm. Der Roman ist eine verstörende, finstere Geschichte voller Ungewissheiten und Zweifel, voller Rätsel, Trug, Täuschung und Verrat. Der Erzähler ist Nathaniel, ein junger Mann Ende zwanzig, der im Jahr 1959 auf das Weltkriegsende 1945 zurückblickt, das er als 14-Jähriger in London erlebte, ohne zu begreifen, was damals rings um ihn geschah.

Coming-of-Age-Thriller

"Kriegslicht" ist ein Coming-of-Age-Roman im Gewande eines Agenten-Thrillers, aber auch eine Initiationsgeschichte. Der junge Held wird gleichermaßen in die Sexualität eingeführt wie auch in die Schattenwelt der Geheimdienste. Er wird als 14-Jähriger in die Welt der Erwachsenen gestürzt - es ist eine Welt der Geheimniskrämerei und des Betrugs. Der Junge wird getäuscht, und er täuscht sich auch über sich selbst. Insofern: Die Geschichte einer Enttäuschung.

Packend von Anfang an

Überraschende Entdeckungen

Ondaatjes Roman spielt unter anderem im London des Jahres 1945 Bildrechte: IMAGO Im ersten Teil des Romans, 1945, herrschen nur Anarchie, Improvisation und Verwirrung. Das Leben der Geschwister erscheint dirigiert von zwei zwielichtigen Männern mit obskuren Decknamen: "Der Falter" und "Der Boxer". Ihr elternloses Elternhaus füllt sich mit zweifelhaften Fremden. Erst Jahre später wird Nathaniel entdecken, dass der Falter als sein informeller Vormund eingesetzt war und dieses Amt mit seinem Leben bezahlte, und dass alle diese unerklärt auftauchenden Fremden in Wahrheit Mentoren-Figuren waren - als Wächter und Beschützer bestellt von ihrer fernen Mutter Rose.



Der Boxer wird zu einer Art Vaterfigur für den Jungen. Er zieht ihn in die aufregende nächtliche Abenteuerwelt seiner lichtscheuen Geschäfte hinein, darunter Sprengstoff-Transport und Schmuggel von Windhunden für illegale Hunderennen. Die vielen Fingerzeige, die auf die Schattenwelt der britischen Geheimdienste deuten, erschließen sich dem erwachsenen und systematisch nachforschenden Nathaniel erst in der Retrospektive.

Vergleiche zu John le Carré

Erst zehn Jahre nach dem Tod der Mutter (sie ist in Wahrheit verraten und ermordet worden) gelingt es ihm, aus vagen Anhaltspunkten, beiläufig aufgeschnappten Andeutungen und viel nachträglicher Archivarbeit das Lebensrätsel der Mutter zu entschlüsseln (der Verbleib des Vaters bleibt ungeklärt) und sich ein Bild zu machen von Roses Doppelleben als britische Geheimagentin im Kampf, erst gegen Hitler-Deutschland und dann gegen versprengte Faschisten-Gruppen auf dem Balkan und in Italien.

Der kanadische Schriftsteller Michael Ondaatje Bildrechte: dpa Halb erträumt sich Nathaniel das Leben seiner Mutter, halb muss er sich ihr Puzzle-Bild aus den fragmentarischen Auskünften von unzuverlässigen Leuten zusammensetzen, die alle nicht sind, was sie scheinen. Ähnlich wie im zünftigen Geheimdienst-Roman à la John le Carré arbeitet sich Nathaniel am Treubruch seiner Mutter ab. Erst nach ihrem Tod kann er der Mutter den Treubruch an ihren Kindern verzeihen, begangen im Dienste einer übergeordneten politischen Loyalität - zumal ihm auch die Augen geöffnet werden für einen Treubruch, den er selbst unwissentlich begangen hat.



Fast unmerklich verschiebt der Roman seinen narrativen Schwerpunkt. Zunächst zieht der Roman den Leser auf die Seite der Kinder, schildert deren Verlust aller Gewissheiten. Erst allmählich stellt sich heraus, dass in Wahrheit die Mutter Rose die heimliche Protagonistin des Romans ist, deren Geheimnis von ihrem Sonn posthum aufgedeckt wird.

Anspruchsvoll und Lohnenswert

Ondaatjes Erzählstil entspricht perfekt dem moralischen Zwielicht seiner Geschichte. Er setzt auf eine raffinierte Technik von zerstreuten und scheinbar disparaten Erzählsplittern, von halben und verzögerten Enthüllungen. Ganz beiläufig und nebenher werden Dinge erwähnt, die erst viel später erzählt werden. Dinge, die absehbar sind, erledigt Ondaatje in einem Satz oder setzt sie im folgenden Kapitel bereits als geschehen voraus.



All dies erfordert die ganze Aufmerksamkeit des mitdenkenden und eigene Schlüsse ziehenden Lesers. Doch seine Aufmerksamkeit wird durch diesen meisterlichen Text mehr als belohnt.