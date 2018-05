Der Titel "Kulturhauptstadt" bekommt in Zeiten der europäischen Krise eine ganz neue Bedeutung. Das sagte der Autor, Kulturberater und Theaterintendant Michael Schindhelm MDR KULTUR. Schindhelm ist seit März Kurator für die Bewerbung Dresdens als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Als der Titel in den 80ern eingeführt worden sei, sei es um Verständigung nach dem Kalten Krieg gegangen, erklärte er. Diesen Ansatz hätten die ausgewählten Städte damals auch verkörpert. Jetzt beobachte man eine Krise europäischer Identität und ein Erstarken des Rechtspopulismus in vielen Ländern - und Dresden bilde dies im Kleinen ab.