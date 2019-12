Kanzlerin Merkel besucht Auschwitz Historiker Wolffsohn fordert aktiven Schutz für Juden

Am Freitag besucht Kanzlerin Angela Merkel erstmals die Gedenkstätte in Auschwitz. Sie ist nach Helmut Schmidt und Helmut Kohl erst die dritte amtierende Regierungschefin, die das ehemalige Konzentrationslager besucht. Im Gepäck hat Merkel eine Unterstützung von 60 Millionen Euro für die Stiftung Auschwitz-Birkenau. Auf die Summe hatten sich am Donnerstag Bund und Länder geeinigt, um damit den Erhalt der Gedenkstätte mitzufinanzieren. Zudem wollen sie einen gemeinsamen Beschluss fassen, um den Schutz jüdischen Lebens zu verbessern und den Kampf gegen Antisemitismus zu stärken.